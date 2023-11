Governo espera que brasileiros deixem Gaza 'em breve', diz embaixador

Segundo o Itamaraty, são pessoas da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão e República Tcheca, além de profissionais da Cruz Vermelha e de organizações não governamentais (ONGs).

Além dos estrangeiros, foi autorizada também a saída de palestinos gravemente feridos. Os cerca de 81 feridos foram conduzidos em ambulâncias pelaNessa quarta-feira, a Representação do Brasil em Ramala, na Cisjordânia, realizou mais uma etapa da Operação Voltando em Paz e resgatou 33 brasileiros que manifestaram interesse em deixar a região.

Eles saíram de 11 cidades da Cisjordânia com destino à Omã, capital da Jordânia, onde devem embarcar em um voo para o Brasil.

A categoria reivindica a criação de um bônus de produtividade semelhante ao que foi regulamentado para a Receita Federal e reestruturação da carreira e ameaça ampliar a mobilização"Now and Then –The Last Beatles Song", dirigido por Oliver Murray, terá filmagens inéditas de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e...

A agência de classificação de riscos afirma que a empresa está bem preparada para lidar com o competitivo e regulado setor de telecomunicações

A agência de classificação de riscos afirma que a empresa está bem preparada para lidar com o competitivo e regulado setor de telecomunicaçõesEmbaixador do Brasil na Cisjordânia, Alessandro Candeas, informou que veículos usados no transporte foram identificados com a bandeira do Brasil para evitar bombardeios.

