Governo espera liberação de brasileiros em Gaza até sexta-feira (3)

O chanceler brasileiro conversou ao menos quatro vezes com seu homólogo egípcio, além de visitar Cairo, capital do Egito, na tentativa de destravar as negociações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contatou os presidentes de Israel, Isaac Herzog, do Egito, Abdel Fattah Al-sissi, e da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, a fim de achar uma saída para o cenário.

