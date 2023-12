Governo enfrenta desafios com parlamentarismo disfarçado

O governo teve um bom ano no Congresso. As propostas mais importantes, marcadamente nas áreas econômica e social, foram aprovadas. Há, porém, uma realidade legislativa que o presidente Lula não havia tido de enfrentar no passado e que hoje é um problema do tipo “bola de neve”: nosso parlamentarismo disfarçado. Essa é a avaliação do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), para quem há potencial de uma crise séria diante dessa situação.

“Entender (a nova realidade), ele (Lula) entendeu. Gostar, ele não gosta”, afirmou o senador nesta segunda-feira 18 em um café com jornalistas. Wagner não usou a expressão “parlamentarismo disfarçado”, mas disse que concordava com ela, ao ser indagado por CartaCapital. “Acho que o Congresso não entendeu que o governo está sob nova direção.” Graças à obrigação de o governo pagar as obras que inserem no orçamento, deputados e senadores inflam a verba das chamadas “emendas”. São gastos sem critério ou planejamento, pensados para agradar as bases eleitorais dos congressistas e s





