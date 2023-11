Governo do Rio não descarta expulsão de policiais que faziam escolta de chefe da milícia

À CNN, o governador Cláudio Castro destaca com rigor que “o caso deve servir como exemplo para outros policiais que se envolvam com o crime organizado”. As investigações do caso, que tem ainda um sargento do Exército preso, seguem na 2° Delegacia de Polícia Judiciária Militar (2° DPJM), ligada à Corregedoria da Corporação.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TERRANOTICIASBR: PF prende miliciano que seria alvo de traficantes que executaram médicos por engano na Barra da TijucaTaillon de Alcântara Pereira Barbosa e seu pai, Dalmir Barbosa foram presos na Zona Oeste do Rio

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: PF prende miliciano que seria alvo de traficantes que executaram médicos na Barra da TijucaTaillon de Alcântara Pereira Barbosa e seu pai, Dalmir Barbosa, foram presos na Zona Oeste do Rio

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: PF prende miliciano alvo de traficantes que executaram médicos no RioTaillon Barbosa, de 26 anos, foi preso na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, junto com outros três homens

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

G1: PF prende Taillon, miliciano alvo de traficantes que executaram médicos por engano na BarraEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: A justificativa do governo do Rio para soltar miliciano mesmo com mandado de prisãoComparsa de Zinho, Peterson Luiz de Almeida foi solto mesmo com mandado de prisão preventiva expedido; governo alega confusão de e-mails

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Dino terá nova reunião com Múcio para definir detalhes de ação do governo federal no RioDino terá nova reunião com Múcio para definir detalhes de ação do governo federal no Rio

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕