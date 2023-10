Governo do Rio e Ministério da Justiça criam GT contra lavagem de dinheiro

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública e representantes do governo do Rio de Janeiro se reuniram na quinta-feira, 26, para tratar da implementação do Gabinete Integrado de Lavagem de Dinheiro.

“Sabemos que há informações muito sólidas, frutos de monitoramentos realizados pelos órgãos federais, sobre a atuação dessas quadrilhas.

, afirmou o governador Cláudio Castro, que terá agenda em Brasília, na segunda-feira, 30, para voltar a tratar do assunto. A integração entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio contará, ainda, com a participação das secretarias de Fazenda (Sefaz) e da Casa Civil no gabinete. Foi determinado que auditores da Sefaz, procuradores do Estado do Rio e delegados vão autuar com dedicação exclusiva aos trabalhos do grupo. headtopics.com

“A atuação conjunta desses órgãos nos possibilitará saber de verdade quem está lavando dinheiro para o tráfico de drogas e para a milícia, enfim, para todas essas organizações criminosas”Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade é do autor da mensagem.

