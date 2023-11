Governo do Amazonas confirma indicação de integrante do Comando Vermelho para evento no Ministério dos Direitos Humanos

O governo do Amazonas confirmou que Luciane Barbosa, apontada como integrante do Comando Vermelho, foi indicada por um órgão estadual para participar de evento no Ministério dos Direitos Humanos (MDH) no início de novembro, mas que ainda não havia sido nomeada para o cargo. De acordo com o Executivo estadual, ela 'não tinha legitimidade para ter participado do encontro como representante do colegiado'.

Como mostrou o Estadão, a 'dama do tráfico amazonense' foi representante do Estado durante evento do MDH nos dias 6 e 7 deste mês, com passagens e diárias pagas com dinheiro público. O Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura, que reuniu mais de 70 pessoas de todo o Brasil. Todos os participantes receberam passagens e diárias bancadas pelo ministério e a indicação deles foi feita por comitês locais, como no caso de Luciane.Segundo o governo amazonense, a integrante da facção criminosa foi indicada para o comitê como representante da sociedade civil pelo Instituto Liberdade do Amazonas (ILA), presidido pela própria Luciane

:

CNNBRASİL: Esposa de líder do Comando Vermelho se infiltra em movimentos sociais para defender demandas políticas de facçõesO périplo da esposa de um dos supostos líderes do Comando Vermelho no Amazonas em eventos organizados pelo governo federal e gabinetes de Brasília expôs uma estratégia do crime organizado de se infiltrar nos movimentos sociais ligados à causa carcerária para defender demandas políticas de facções como Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV).

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Ministério dos Direitos Humanos custeou viagem de 'dama do tráfico' do AmazonasO Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania confirmou que custeou uma das viagens para Brasília de Luciane Barbosa Farias, conhecida como 'dama do tráfico' do Amazonas e mulher do chefe de uma facção criminosa do estado. Segundo a pasta, o pagamento aconteceu após ela ter sido indicada como representante amazonense para participar do Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura, na capital federal.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: Governo brasileiro se posiciona sobre conflito no Oriente MédioOs últimos seis dias colocaram à prova a tentativa do governo brasileiro de se manter equidistante sobre o conflito no Oriente Médio, em meio aos incessantes bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza, em resposta ao ataque de 7 de outubro executado pelo Hamas.

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

BBCBRASİL: Secretária do Interior do governo britânico é demitida após declarações controversasDemitida nesta segunda-feira (13/11) do posto de secretária do Interior do governo britânico, Suella Braverman é conhecida por fazer declarações controversas. E é possível que uma dessas declarações tenha custado seu cargo.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação »

VALORECONOMİCO: Governo brasileiro busca redução do custo das passagens aéreasO governo brasileiro está buscando a redução do custo das passagens aéreas no país. O ministro das Infraestruturas, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que as companhias aéreas se comprometeram a apresentar um plano nos próximos dez dias. O objetivo é combater cobranças abusivas no setor e evitar aumentos excessivos que prejudicam a população.

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Governo muda regra e dificulta trabalho em feriados no comércio; entenda a decisãoGoverno muda regra e dificulta trabalho em feriados no comércio; entenda a decisão . Clique na foto

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »