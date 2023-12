Governo de Sergipe destaca parceria com Lula para o desenvolvimento do estado

Uma das condições apresentadas pelo PSD de Gilberto Kassab para apoiar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) logo após as eleições de 2022 seria a 'parceria' da gestão petista com suas joias da coroa – como, por exemplo, o governo de Sergipe. Quase um ano depois ter assumido o Palácio dos Despachos, o governador Fábio Mitidieri diz considerar que essa premissa trouxe bons resultados ao estado.

'Construímos uma relação que trouxe mais dinamismo no diálogo com o governo federal e isso possibilitou que Sergipe pudesse destravar pautas muito importantes para o seu desenvolvimento', destacou, em entrevista a CartaCapital. Entre uma reunião e outra, o pessedista recebeu a reportagem em sua residência em Aracaju, na quinta-feira, 21 de dezembro. Na conversa, admitiu que Lula assumiu a gestão com 'dificuldades' de construir uma base sólida no Congresso, mas termina o ano com saldo positivo, principalmente em razão da aprovação da Reforma Tributári





