Governo de Israel anuncia expansão de operações terrestres após ataque em Tel Aviv

As Forças de Defesa de Israel (IDF) estão “expandindo as operações terrestres” na Faixa de Gaza, de acordo com o porta-voz das IDF, contra-almirante Daniel Hagari. Mais cedo, um foguete enviado pelo grupo radical islâmico Hamas atingiu, nesta sexta-feira (27), um prédio residencial na zona oeste de Tel Aviv e provocou um incêndio.

Uma pesquisa de opinião realizada na sexta-feira sugeriu que quase metade dos israelenses agora deseja adiar uma invasão terrestre por temer que pelo menos 224 reféns estejam detidos no país. Imagens mostram novos bombardeios atingindo o sul de Israel A cidade de Ashkelon, no sul de Israel, foi alvo de bombardeios de foguetes por volta das 19h (horário local) desta sexta-feira (27).

