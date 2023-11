Governo da Ucrânia prepara visita de Zelensky ao Brasil

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse à CNN que os diplomatas do seu governo estão trabalhando com os representantes do Itamaraty para viabilizar uma visita do presidente Volodymyr Zelensky ao Brasil. Segundo Kuleba, ele e o chanceler brasileiro Mauro Vieira receberam instruções de Zelensky e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para organizar uma série de ações para ampliar as relações bilaterais.

Mas uma vez aplicada a situação ao seu próprio país, chega-se a conclusões e recomendações diferentes”, disse. O chanceler continuou: “então, é fácil julgar os outros. Mas o que temos aqui novamente é uma imagem em preto e branco. Um país atacou outro país, tomou suas terras, matou seu povo e disse: vou ficar aqui e se você quiser negociar, a única coisa que podemos negociar são os termos de como vou ficar aqui.

