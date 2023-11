Governo confia que brasileiros serão liberados ainda hoje

Há algumas semanas, veículos contratados pelo Itamaraty seguem de prontidão, à espera da autorização para o trânsito do grupo pelo terminal de Rafah e, na sequência, por território egípcio até o aeroporto do Cairo, onde aeronave da FAB aguarda para o voo de repatriação.

Os 34 brasileiros e familiares que aguardam o resgate na Faixa de Gaza a alguns dias, e seguem abrigados nas localidades de Khan Younes e Rafah, nas proximidades da fronteira com o Egito. O governo brasileiro, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala (Cisjordânia), seguem em contato permanente com os nacionais, que vem recebendo assistência do governo brasileiro, desde alimentos e itens de higiente, dinheiro, alojamento em Rafah e serviços de telemedicina.

O Brasil confia que em breve serão contemplados com autorização para passagem por Rafah os 34 brasileiros e familiares próximos cujos nomes foram informados desde 9 de outubro às chancelarias egípcia e israelense e às autoridades responsáveis na Faixa de Gaza.

Os 34 brasileiros e familiares próximos que aguardam retirada da Faixa de Gaza seguem abrigados nas localidades de Khan Younes e Rafah, nas proximidades da fronteira com o Egito. O governo brasileiro, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, mantém permanente contato com os nacionais, aos quais tem provido toda assistência possível, inclusive alojamento em Rafah, itens de primeira necessidade e serviços de telemedicina.

