Governo central tem superávit primário de R$ 11,548 bi em setembro

. Os dados levam em conta Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central (BC) e excluem despesas com a dívida pública.

Com isso, no acumulado de 12 meses até setembro, o governo central teve déficit de R$ 71,4 bilhões, o equivalente a 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB). Em setembro de 2022, as contas ficaram positivas em R$ 10,9 bilhões. Em 2022 como um todo, por sua vez, houve superávit de R$ 54,1 bilhões (0,5% do PIB).

Nos nove primeiros meses do ano, por sua vez, o governo central registrou déficit de R$ 93,3 bilhões, fruto de superávit R$ 155,8 bilhões do Tesouro, déficit de R$ 248,8 bilhões da Previdência e déficit de R$ 367 milhões do BC.A receita líquida do governo central teve alta real de 10,7% em setembro (contra o mesmo mês de um ano antes), somando R$ 170,2 bilhões. headtopics.com

Já no acumulado do ano a receita líquida alcançou R$ 1,395 trilhão (queda de 3,8%), enquanto as despesas totais somaram R$ 1,488 trilhão (alta de 5,2%).O governo federal recebeu R$ 4,02 bilhões de dividendos de empresas estatais em setembro. No mesmo mês de 2022, o pagamento de dividendos pelas estatais somou R$ 14,249 bilhões.

No acumulado de 2023, por sua vez, os investimentos somaram R$ 42,3 bilhões, alta real de 36,1% na comparação com o mesmo período de 2022.

