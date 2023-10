Governo Central tem superávit de R$ 11,5 bilhões em setembro, mas déficit no ano é de R$ 93,4 bi

O governo central (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social) registrou superávit primário de R$ 11,5 bilhões em setembro. No acumulado do ano, no entanto, as contas estão no vermelho em R$ 93,73 bilhões.

No mesmo período de 2022, o governo central havia registrado superávit de R$ 10,93 bilhões no mês e de R$ 33,8 de janeiro a setembro. No acumulado em 12 meses até setembro, houve déficit de R$ 71,4 bilhões, ou 0,7% do PIB.

De acordo com o Tesouro, as receitas em setembro subiram R$ 16,4 bilhões (10,4%) em termos reais, ou seja, já descontada a inflação, enquanto a despesa subiu R$ 16,3 bilhões (11,5%) na comparação com o mesmo período do ano passado. headtopics.com

Segundo análise da XP Investimentos, o bom resultado no mês de setembro foi influenciado pelas chamadas "receitas não recorrentes", ou seja, que acontecem de forma esporádica. "O superávit do governo central em setembro foi impulsionado pela receita não recorrente do fundo PIS/Pasep. Sem esse efeito, teríamos o quinto déficit consecutivo no ano, um claro sinal de deterioração das contas públicas", disse a corretora em relatório a clientes.

