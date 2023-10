Governo central tem superávit de R$ 11,5 bilhões em setembro, afirma Tesouro

As contas do Governo Central voltaram a registrar superávit primário em setembro, após quatro meses no vermelho. No mês passado, a diferença entre as receitas e as despesas ficou positiva em R$ 11,548 bilhões. O resultado sucedeu o déficit de R$ 26,350 bilhões em agosto.

No acumulado do ano até setembro, o Governo Central registrou déficit de R$ 93,376 bilhões, o pior resultado desde 2020. Em igual período do ano passado, esse mesmo resultado era positivo em R$ 33,822 bilhões.Em setembro, as receitas tiveram alta real de 7,7% em relação a igual mês do ano passado. No acumulado do ano, houve baixa de 4,4%. Já as despesas subiram 11,5% em setembro, já descontada a inflação.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Dívida Pública Federal cai 3,02% e fecha setembro em R$ 6,075 trilhõesDados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Tesouro Nacional Consulte Mais informação ⮕

Governo Federal discute atuação de Forças Armadas no RJEstarão na reunião os ministros Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), José Múcio Monteiro (Defesa) e Rui Costa (Casa Civil), além dos comandantes do Exército, da Marinha e Aeronáutica Consulte Mais informação ⮕

Minério de ferro: commodity sobe com plano da China para impulsionar construçãoGoverno em Pequim fez um raro ajuste ao seu orçamento para permitir mais gastos Consulte Mais informação ⮕

Governo do RJ quer impedir volta de chefes do tráfico ao estadoMe formei em jornalismo na faculdade ESPM em junho de 2022. Fui estagiária e trainee na Super Rádio Tupi. Atualmente sou repórter do jornal O DIA na editoria Rio. Consulte Mais informação ⮕

Governo considera taxar compras internacionais abaixo de US$ 50 em 28%; entendaEm 2024, o Governo Federal deve acabar com o alíquota zero do Imposto de Importação para compras abaixo de US$ 50 Consulte Mais informação ⮕

Reforma tributária: relator propõe fundo de desenvolvimento com R$ 60 bi até 2043Proposta aprovada na Câmara previa R$ 40 bilhões e valor aumentou após negociação com governo Consulte Mais informação ⮕