Governo britânico defende J.K. Rowling em meio a polêmica sobre opiniões sobre pessoas trans

O governo britânico disse que J.K. Rowling não deveria ser presa por suas opiniões sobre pessoas trans. A autora de Harry Potter desafiou uma nova lei da Escócia contra crimes de ódio com publicações nas redes sociais afirmando que várias mulheres trans eram homens. Rowling fez os comentários na segunda-feira (1º), dia em que o crime de “incitar o ódio” relacionado à idade, deficiência, religião, orientação sexual e identidade transgênero entrou em vigor.

O primeiro-ministro da Escócia, Humza Yousaf, disse que o projeto de lei tratava de "proteger as pessoas de uma onda crescente de ódio". “A menos que o seu comportamento seja ameaçador ou abusivo e pretenda incitar o ódio, então não há nada com que se preocupar em termos das novas ofensas que estão sendo criadas”, disse ele. As mulheres não são protegidas como grupo nesta lei, mas o governo liderado pelo Partido Nacional Escocês em Edimburgo está considerando reformas separadas para combater a misogini

