Governo brasileiro busca estreitar laços com Israel

O governo brasileiro, liderado por Jair Bolsonaro, buscou estreitar laços com empresas israelenses e membros do governo de Benjamin Netanyahu desde o início de seu mandato. Houve visitas frequentes entre 2019 e 2022, incluindo a presença de Netanyahu na posse de Bolsonaro. No entanto, algumas dessas viagens foram controversas, como a ida do então chanceler Ernesto Araújo a Israel para supostamente negociar a compra de um 'spray nasal' contra a covid-19, que nunca se concretizou.

Uma das tentativas de negociação ocorreu na feira aeroespacial 'Dubai AirShow' em novembro de 2021, com a presença de delegações de ambos os países





Israel bombardeia sul da Faixa de Gaza após três meses de guerra com o HamasIsrael bombardeou novamente o sul da Faixa de Gaza neste sábado (6), depois de quase três meses de uma guerra com o Hamas que transformou o território palestino sitiado em um “lugar de morte” que é simplesmente “inabitável”, segundo a ONU.

Sudáfrica acusa a Israel de genocidio en Gaza y pide al TIJ que paralice la ofensivaSudáfrica ha acusado a Israel de cometer actos genocidas en Gaza y ha solicitado al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU que detenga la ofensiva militar israelí en la Franja. La demanda busca medidas cautelares y se basa en la grabación de las víctimas de su propia destrucción en directo.

Israel continua ofensiva militar implacável contra Hamas em GazaO número de mortos na Faixa de Gaza devido à ofensiva israelense contra o Hamas ultrapassou os 21.100, com 195 mortos nas últimas 24 horas, informou, nesta

Israel intensifica bombardeios na Faixa de GazaIsrael continua bombardeando a Faixa de Gaza e pretende intensificar ainda mais sua ofensiva para desmilitarizar e desradicalizar o território palestino governado pelo Hamas.

Irã acusa Israel e EUA por explosões no sul do paísO Irã acusou Israel e os Estados Unidos pela dupla explosão que deixou pelo menos 95 mortos no sul do país, onde uma multidão se reuniu para homenagear o quarto aniversário da morte do general Qasem Soleimani.

Supremo Tribunal de Israel derruba reforma judicial proposta por NetanyahuO Supremo Tribunal de Israel derrubou a reforma judicial proposta por Benjamin Netanyahu, que buscava limitar o poder do Supremo e dar ao governo maior influência na nomeação de juízes.

