Governo argentino anuncia novo texto do projeto de Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos

O governo de Javier Milei anunciou na segunda-feira (22) o novo texto do projeto de Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos, ou "lei ônibus", o megaprojeto de lei com mais de 600 artigos apresentado no final do ano passado, que tem como objetivo fazer uma profunda reforma do Estado. A última versão divulgada traz uma série de modificações no projeto original, que havia gerado fortes questionamentos devido ao alcance inédito da proposta.

Com as concessões, o governo pretende ter melhor acolhimento dos deputados dos partidos da oposição mais ou menos próximos à administração federal que estão dispostos ao diálogo, como o PRO, a União Cívica Radical e a Coligação Federal, para evitar a rejeição. A medida acontece poucos dias antes do debate parlamentar, na próxima quinta-feira (25). Saiba abaixo quais são as principais mudanças





Projeto de Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos será discutidoO porta-voz do governo, Manuel Adorni, afirmou que o projeto de "Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos" será discutido no Anteriormente, quando o presidente estava no cargo havia apenas 48 horas, seu ministro da Economia, Luis Caputo, anunciou dez "medidas de emergência" para lidar com a crise econômica argentina, incluindo uma desvalorização brutal do peso, que perdeu metade do seu valor face ao dólar americano em um único dia. Em sua segunda semana no poder, em rede nacional, o próprio Milei anunciou os detalhes do polêmico Decreto de Necessidade e Urgência (DNU), com o qual o Poder Executivo pretende modificar ou revogar 366 leis que regulam diversos setores da economia

