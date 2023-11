Governo aposta em dez frentes para reduzir Custo Brasil nos próximos anos

O governo federal planeja nos próximos seis meses apresentar ou aprimorar atos normativos ou legislativos que diminuam o Custo Brasil em dez frentes. Elas vão desde a “racionalização” dos encargos setoriais sobre energia elétrica até a estabilidade de funding para bancos públicos. O trabalho vem sendo conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Produtores de petróleo da Argentina serão impedidos de exportar, a menos que aumentem o fornecimento de combustível para resolver a escassez no paísManifestantes acusam os Estados Unidos de “apoiar o agressor”. Embaixada dos EUA aconselha medidas de segurança para cidadãos americanos que vivem na regiãoMaría Corina Machado foi proibida pelo governo Maduro de concorrer a cargos públicos por 15 anos.

O alto custo do câncer de mama quando detectado em estágio avançadoDiante do aumento nos casos de tumores, análises mostram que a demora no diagnóstico e tratamento multiplica os valores gastos. O check-up é vital Consulte Mais informação ⮕

Juros altos no mundo podem atrasar transição energética, diz diretor de estratégia do Itaú BBADebate no Congresso Brasil Competitivo reuniu representantes de empresas e do governo para falar sobre financiamento da agenda climática Consulte Mais informação ⮕

Governo abre consulta sobre certificação verde de produtos da AmazôniaContribuições podem ser enviadas até 22 de novembro Consulte Mais informação ⮕

Bancada do “todes” é a maior vulnerabilidade do governo LulaIsso ficou claro na derrota sofrida pelo governo esta semana, quando o Senado rejeitou a indicação para a Defensoria Pública da União Consulte Mais informação ⮕

O tiro no pé do governo Lula – e do PT – com decisão sobre PetrobrasEntenda Consulte Mais informação ⮕

Governo vai ao STF para garantir tributação das subvenções do ICMS, diz FazendaSecretário Dario Durigan diz à CNN que governo não vai abrir mão dessa receita que garante déficit zero em 2024 Consulte Mais informação ⮕