enviado ao Congresso pelo governo na semana passada representa um avanço, embora ainda possa ser aperfeiçoado pelos deputados e senadores. Dada a relevância dapara o Brasil, seja pela dimensão econômica — devido ao impacto na capacitação da mão de obra —, seja pela social — por ser um trampolim para a renda futura dos jovens —, espera-se que os congressistas dediquem o tempo e o esforço necessários.

Uma lei de 2017 buscou enfrentar o problema reformulando o currículo. Com base nas melhores práticas internacionais, aumentou a carga horária e o dividiu em dois blocos. Um com disciplinas básicas, como português ou matemática, outro com programas para aprofundar conhecimento, oferecer formação técnica e profissional. Quando a mudança começou a ser posta em prática, os erros apareceram. Ficou nítido que o teto de 1.

Ao assumir, o ministro da Educação, Camilo Santana, decidiu imprimir um freio de arrumação. Quando anunciou uma consulta pública no começo do ano, muitos temeram que se dobraria à pressão de sindicatos para barrar a reforma do ensino médio. Felizmente, o PL levado ao Congresso enterrou os temores. headtopics.com

O texto estabelece um piso de 2.400 horas para as disciplinas básicas, proíbe o uso do ensino à distância na formação geral, impõe parâmetros e diminui a carga horária no currículo diversificado. As propostas vão na direção correta, mas merecem ser examinadas com cuidado. O piso do currículo básico pode ter impacto na oferta de cursos técnicos para quem opta pelo ensino profissionalizante.

Apenas mudar o currículo não fará dos nossos jovens alunos exemplares. A transformação do ensino médio exigirá esforço maior. Deverá incluir, entre outros aspectos, a capacitação dos professores. Ainda que não resolva tudo, o PL é parte fundamental da mudança. Por isso é crucial o Congresso não perder a chance de aprová-lo. headtopics.com

