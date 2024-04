Governadores do Consórcio Nordeste apresentam propostas para aumentar arrecadação dos Estados

Governadores do Consórcio Nordeste se reuniram nesta quarta-feira 3 com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e apresentaram um plano com três propostas para aumentar a arrecadação do Estados da região. Também participaram do encontro os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Os três pontos apresentados pelos gestores foram: aprovação da PEC 51/2019: segundo os gestores, a proposta irá 'harmonizar o tratamento constitucional dos fundos de participação dos Estados e dos municípios', já que ela redefine o percentual dos impostos sobre renda e produtos industrializados a serem destinados às unidades da Federação (atualmente 77% do montante) para os menos desenvolvidos. precatórios e parcelamento previdenciário: os governadores defendem a inclusão dos Estados na reestruturação dos parcelamentos e limitação do pagamento dos precatórios a 0,5% da Receita Corrente Líquid

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cartacapital / 🏆 10. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pacheco encontra governadores para discutir dívidas de estados com a UniãoEncontro se dá em meio a negociações com governo para uma proposta alternativa de pagamento de débitos

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Sete estados do nordeste tem alerta de perigo para chuvas no início do feriado de PáscoaConforme o Inmet, os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas devem ser atingidos por fortes chuvas

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Lula e governadores disputam uma política de segurança inexistenteHá uma crise de insegurança pública, destacada pelos eleitores nas pesquisas recentes como principal problema nacional, ao lado da corrupção

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

“Não queremos ter ruído com prefeitos e governadores”, diz Haddad sobre regulamentação da reforma tributáriaNova proposta que contempla estados e municípios sobre a desoneração da folha de pagamento deve ser enviada

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Desmatamento no Cerrado exige mais de governadoresRegião continua a bater recordes com omissão e falta de rigor na permissão legal para derrubar vegetação

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Com governadores da Amazônia, Petrobras retoma debate sobre Margem Equatorial em meio à crise de dividendosA Margem Equatorial atraiu as atenções no ano passado, quando o Ibama negou a licença para que a Petrobras perfurasse um poço de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, no Amapá

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »