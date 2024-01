Governador do RJ fala sobre temporal que deixou mortos no estado

O governador Cláudio Castro (PL) disse, nesta segunda-feira (15), que chegou a 12 o número de mortos pelo temporal que atingiu o Rio de Janeiro no fim de semana. A última vítima encontrada é um morador do Chapadão, na Pavuna, na Zona Norte do Rio. Ele foi arrastado pela correnteza, e seu corpo foi achado no bairro São Matheus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Uma pessoa segue desaparecida. "Me solidarizo com as famílias das 12 vítimas que tivemos até agora.

Ainda estamos no trabalho de tentar achar a pessoa que está desaparecida. Enquanto tivermos perspectiva de achar com vida, apesar de não temos dúvidas do avanço, quando temos uma pessoa que perde a vida 5, 10 , 20 anos depois, temos que evoluir." Segundo ele, 2.400 militares do Corpo de Bombeiros, com o apoio de drones e cães, trabalham após as chuvas fortes que atingiram principalmente a Zona Norte do Rio e a Baixada Fluminens





g1 » / 🏆 7. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

ONG faz pagamentos à empresa suspeita de pagar propina ao governador do RioUma ONG com contratos com o governo do Rio de Janeiro fez ao menos dois pagamentos à empresa Servlog Rio, suspeita de pagar propina ao governador Cláudio Castro (PL). Os repasses à empresa são um indício de que, mesmo após o dono ter sido preso duas vezes, a Servlog Rio continuou a receber do governo fluminense, mas de forma indireta.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Taxistas no Rio de Janeiro são alvo de golpes com maquininha de cartãoDe janeiro a outubro deste ano, foram feitas pelo menos 368 denúncias de estelionato contra taxistas, uma média de nove casos registrados por semana. O velho golpe da maquininha de cartão de crédito e de débito segue rodando entre taxistas da Zona Sul do Rio, desfalcando as contas de passageiros desavisados e acendendo um alerta de cuidado neste fim de ano.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

STF autoriza quebra de sigilos fiscal, bancário, telefônico e de e-mails de Claudio CastroO Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e de e-mails do governador do Rio Cláudio Castro, na investigação de fraudes em contratos.

Fonte: jornalnacional - 🏆 24. / 51 Consulte Mais informação »

Operação da Polícia Federal investiga desvios de recursos de projetos de assistência social no Rio de JaneiroO irmão de criação do governador do Rio Cláudio Castro, Vinícius Sarciá Rocha, foi alvo da Polícia Federal em operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (20), que investiga desvios de recursos de projetos de assistência social no estado do Rio de Janeiro.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Não acho que sejam contra a democracia, diz Jerônimo Rodrigues sobre governadores que não foram a ato no CongressoO governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse, nesta segunda-feira (8.jan), não acreditar que algum dos governadores que não compareceram ao ato "Democracia Inabalada", realizado no Congresso Nacional, seja contra a Constituição e o regime democrático. A declaração foi dada em entrevista ao SBT News; Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, estão entre os que não compareceram ao evento. "Eu não contei os governadores, mas eu acredito que cerca de 20 estariam aqui hoje, senão um pouco mais. Eu entendo que é possível que algum governador que não esteja aqui hoje pense diferente no conceito nosso de política. Mas não acredito que algum deles seja contra a Constituição ou a democracia. Talvez por um motivo de alinhamento político. Eu espero que a gente possa unificar essa luta", pontuou.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Auditor é morto a tiros em abordagem violenta no Rio de JaneiroGuilherme Brederode Rodrigues, de 36 anos, foi rendido quando estava na Rua Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. A mãe do auditor afirma que ele não reagiu ao ataque e estava acompanhado da esposa. O irmão da vítima também lamentou a morte nas redes sociais.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »