Governador de São Paulo acompanha posse de procuradora-geral do Estado

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi a Brasília para acompanhar a posse da procuradora-geral do Estado, Inês Coimbra, como presidente do Colégio Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Conpeg). A cerimônia acontece nesta quarta-feira (3). Coimbra será presidente do Conpeg no biênio 2024-2025.

Mais cedo, o governador não esteve em um evento na Secretaria de Educação paulista com o ministro da Educação, Camilo Santana, para lançamento do programa Pé-de-Meia no estado. No local, além de Santana, estavam presentes os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) -- que é autora do projeto de lei que deu origem ao programa. Tarcísio, por sua vez, declarou apoio ao atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), que é candidato à reeleiçã

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



CNNBrasil / 🏆 2. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Estado de São Paulo mantém estado de alerta para fortes chuvasSegundo a Defesa Civil, o litoral paulista registra grande volume de chuvas desde sexta-feira (22). O alerta continua ativo para este domingo (24).

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Michelle Bolsonaro convida governador de São Paulo para se filiar ao PLA ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro reforçou o convite para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se filiar ao PL. A fala aconteceu nesta segunda-feira (25) durante a cerimônia de entrega do título de cidadã paulistana para Michelle, que é presidente do PL Mulher.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Bolsonaro admite que Tarcísio não conhecia São Paulo antes de ser governadorSegundo Bolsonaro, graças à sua passagem no seu governo e com 'a liberdade que dei a ele', Tarcísio foi eleito

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Governador de São Paulo afirma que não pensa em mudar de partidoO governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que não pensa em mudar de partido no momento e que está planejando o futuro. As falas de Tarcísio ocorrem em meio a tentativas do PL e do PP para tentar filiar o governador às siglas.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Governador de São Paulo não comparece a evento de adesão ao programa federal Pé-de-MeiaO governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não compareceu ao evento de adesão do governo do Estado ao programa federal Pé-de-Meia, que pagará mais de R$ 9 mil aos alunos do ensino médio ao longo de três anos. O lançamento simbólico da iniciativa ocorreu nesta quarta-feira, 3, na sede de Secretaria Estadual da Educação, na região central, e contou com a participação do ministro da Educação, Camilo Santana.Procurado, o governo de São Paulo informou que a ausência se deu por conflito de agenda. No mesmo horário da cerimônia, Tarcísio de Freitas participou da abertura virtual da Conferência Anual de Situação do Hemisfério Ocidental, no Palácio dos Bandeirantes, e, na sequência, uma reunião com Secretário de Parcerias em Investimentos Rafael Benini.Foi a primeira vez que um governador de Estado se ausentou do lançamento do programa. Santana já lançou o programa em 12 estados e no Distrito Federal

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

PIB do estado de São Paulo cresce 3,2% em janeiro, aponta SeadeAlta foi puxada principalmente pela agropecuária, mas indústria e serviços também crescem

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »