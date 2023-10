Google pagou R$ 131 bilhões para ser buscador padrão do iPhone e da Samsung

O Google gastou um total de US$ 26,3 bilhões em 2021 para ser o mecanismo de busca padrão em celulares, navegadores e outras plataformas. É o que revelam os dados divulgados no início da semana durante o julgamento do caso em que o governo dos Estados Unidos acusa a empresa de violar leis antitruste.A quantia, equivalente a mais de R$ 131 bilhões pela cotação desta sexta-feira (27), foi paga a diferentes marcas.

O valor pago pelo Google à Apple para o uso do buscador nos dispositivos da rival sempre foi motivo de muitas especulações, já que as empresas não costumam divulgar informações sobre o acordo comercial. Rumores antigos sugeriam que a quantia variava entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões.

