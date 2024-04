Google atualiza design do aplicativo para dispositivos Android

O aplicativo do Google está ganhando um novo design após a atualização mais recente lançada para os dispositivos com Android, trazendo um visual diferente para os cartões nos quais são exibidas as informações rápidas ao abrir a tela inicial. As mudanças foram notadas pelo 9to5Google, na terça-feira (2).

De acordo com a publicação, os antigos cartões em formato retangular, com cantos arredondados e finos que apareciam na parte superior da tela, abaixo da barra de pesquisa, acabaram substituídos por caixas apresentando layout maior e diferenciado. O objetivo é dar destaque para os dados exibidos.Leia também: Google abre inscrições para programa de estágio em tecnologia no BrasilOs cartões estão maiores e mais destacados na tela inicial do app do Google.Esta seção do app, agora denominada “Seu espaço”, mostra cartões de informações relacionadas ao clima da região em que o usuário está, a qualidade do ar e dados financeiros como preços de ações e tendências de mercado em áreas de interess

