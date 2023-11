Golpe desvia pagamentos via Pix em compras online feitas no computadores; veja como se proteger

Mais um golpe que desvia pagamentos feitos pelos Pix, agora em pagamentos feitos por computadores, foi identificado pela Equipe de Investigação e Análise da Kaspersky, empresa de segurança digital. A fraude, com versão similar em celulares, redireciona os valores para criminosos e o vírus infecta equipamentos de consumidores e empresas.

O mais comum é o cliente copiar e colar o código e é nesse momento que é feita a troca da chave para redirecionar o dinheiro para os golpistas.A disseminação do GoPix ocorre por meio de anúncios maliciosos na internet, usando links patrocinados em buscas no Google feitas com erro de ortografia para WhatsApp Web. Por exemplo, se o usuário escreve WatsApp. Também houve fraudes usando o dos Correios, no mesmo esquema de links patrocinados.

Golpe do concurso público: conheça a nova fraude e proteja-seCriminosos têm tentando aplicar golpes nos interessados em participar do Concurso Público Nacional Unificado Consulte Mais informação ⮕

Cofundador da FTX admite erros, mas nega ter cometido fraude em julgamentoSam Bankman-Fried é acusado de desviar dinheiro de clientes da plataforma Consulte Mais informação ⮕

Scarpa faz novo desabafo sobre golpe com criptomoedas: 'Quem deve vai pagar'Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

MPRJ prende estelionatário que aplicava golpe da pirâmide em CamposNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Homem suspeito de praticar golpe da pirâmide com criptomoedas é preso no RJSegundo as investigações, Gilson Ramos Vianna atuava na área de tecnologia da informação, simulando contas e fazendo a captação de clientes para o golpe. Pastor evangélico que atuava como trader e ostentava vida de luxo está foragido Consulte Mais informação ⮕

Homem suspeito de praticar golpe da pirâmide com criptomoedas é preso no RJDe acordo com as investigações, o esquema fez mais de 40 vítimas desde 2016; outros integrantes da quadrilha seguem foragidos Consulte Mais informação ⮕