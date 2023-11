Golden State x Pelicans: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela NBA

Golden State x Pelicans: Após vencer o Houston no último domingo, o Warriors entra em quadra buscando manter a sequência (Tim Warner/Getty Images)Golden State Warriors e New Orleans Pelicans

se enfrentam nesta segunda-feira, 30, às 20h, no Smoothie King Center, em Nova Orleans, Estados Unidos. O jogo é válido pela temporada regular daApós vencer o Houston no último domingo, o Warriors entra em quadra buscando manter a sequência. A equipe perdeu na estreia para o Phoenix Suns, porém conseguiu se recuperar diante do Sacramento Kings e os Rockets

Já a equipe de Nova Orleans vem de duas vitórias e caso vença novamente, pode atingir a vice-liderança da Conferência Oeste. Sob o comando do pivô Zion Williamson, que liderou a equipe na última vitória contra os Knicks, os Pelicans buscam manter a sequência.O jogo desta segunda-feira, às 20h entre