Gol contra de Jean Lucas em Corinthians x Santos repercute entre jornalistas: 'Bizarro'

Lance envolvendo o meia viralizou nas redes sociais neste domingo (29), na Neo Química Arena, tomou as redes sociais neste domingo (29).

Alguns jornalistas esportivos também comentaram o assunto e classificaram o lance do meia santista como"bizarro".Aos 11 minutos do segundo tempo, o goleiro João Paulo fez grande defesa em finalização de Yuri Alberto, e a bola sobrou para Jean Lucas na área. O meia tentou afastar o perigo da área do Santos, mas acabou chutando contra o próprio gol.

Corinthians x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoA partida entre Corinthians e Santos válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A Consulte Mais informação ⮕

Corinthians x Santos ao vivo: acompanhe o jogo pelo Campeonato BrasileiroOnde assistir e tempo real dos lances e das estatísticas do jogo da 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Corinthians x Santos: Bastidores aumentam pressão em Daronco no clássico alvinegroCorinthians x Santos: Bastidores aumentam pressão em Daronco para o clássico alvinegro deste domingo (29), na Neo Química Arena Consulte Mais informação ⮕

Corinthians x Santos: bastidores aumentam pressão em Daronco no clássico alvinegroÁrbitro escalado para apitar o clássico alvinegro não é unanimidade no Santos Consulte Mais informação ⮕

Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo, escalações e horárioVeja as escalações e onde assistir Corinthians e Santos, que realizam o Clássico Alvinegro neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena. Consulte Mais informação ⮕

Clássico pegado! Aposte R$100 e ganhe mais de R$300 com duelo entre Corinthians e SantosNa Lance! Betting, a combinada com empate ou vitória do Corinthians, jogo com mais de 2,5 gols e ambos os times marcando, rendem bons lucros. Aproveite! Consulte Mais informação ⮕