Goiás x Vasco: odds, estatísticas e informações do jogo pela 30ª rodada do Brasileirão

Com o Brasileirão se encaminhando para o fim, a vitória é essencial para as equipes respirarem na luta: o Esmeraldino é o 17º colocado, com 31 pontos, e o Gigante da Colina é o 18º, com 30. Primeiro time fora da zona, o Santos tem 33 pontos e um clássico contra o Corinthians na próxima rodada.

Pressionados pelo resultado, Goiás e Vasco devem fazer um jogo equilibrado e nervoso na Serrinha. Em momento, o Vasco chega abalado com as duas últimas derrotas, no clássico contra o Flamengo e em casa contra o Internacional.

Goiás e Vasco se enfrentaram 50 vezes na história, com melhor desempenho cruzmaltino: são 22 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. No 1º turno, o Esmeraldino levou a melhor em São Januário: 1x0.

Todos Esportes

