Goiás x Bragantino: onde assistir ao vivo, escalações e horário do jogo

Do outro lado, o Bragantino pretende se manter no G4. Atualmente, a equipe de Bragança está na terceira colocação da tabela, com 52 somados - seis a menos que o líder Botafogo.Cleiton; Hurtado, Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Matheus Gonçalves, Eduardo Sasha e Vitinho.Brasileirão

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MUNDO ESPN: São Paulo faz acordo para mandar jogo contra Red Bull Bragantino na Vila BelmiroPartida entre São Paulo x Red Bull Bragantino está prevista para o dia 8 de novembro

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Goiás x RB Bragantino: estatísticas e informações do jogo pela 31ª rodada do BrasileirãoFocados em objetivos opostos, Esmeraldino e Massa Bruta entram em campo na quinta (2)

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Brasileirão: como foram os últimos jogos entre Goiás e RB Bragantino?Esmeraldino e Massa Bruta fazem duelo que mexe nas duas metades da tabela

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Grupo Rebelde “tira” São Paulo x Bragantino do Morumbi; entendaPor conta de shows do RBD e Red Hot Chilli Peppers, Tricolor terá que atuar em outro estádio

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Zagueiro do Bragantino vendeu bolo de pote na pandemia para se sustentarO defensor, de 25 anos, falou à ESPN sobre a trajetória no futebol

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Sem Morumbi, São Paulo vai jogar na Vila Belmiro contra o RB BragantinoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕