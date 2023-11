GM suspende serviço de carros autônomos nos EUA após proibição na Califórnia

A General Motors (GM) anunciou na última quinta-feira (26) que vai interromper um serviço que oferece viagens com carros autônomos em várias cidades dos Estados Unidos. A medida ocorre dias depois que a Califórnia revogou as licenças da GM para testar e operar veículos totalmente sem motorista nas estradas do estado.

” Além das operações em São Francisco que foram suspensas pelas autoridades, a Cruise oferecia passeios em carros sem motorista nas cidades de Houston, Dallas, Austin, Texas, Phoenix e Miami. A Cruise disse que continuará com “operações AV supervisionadas”, que é o termo para viagens em veículos autônomos que têm um motorista humano ao volante pronto para assumir o controle do veículo caso surja uma emergência.