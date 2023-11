Globo encerrará parceria com TV Gazeta em Alagoas

A Globo informou à TV Gazeta, no último dia 4 de outubro, que vai encerrar no fim do ano a parceria de 48 anos com o grupo alagoano. A alegação é de que Collor foi condenado pelo. O contrato com a Gazeta termina no dia 31 de dezembro, e a partir de 1º de janeiro de 2024 a Globo terá (caso não haja decisão judicial contrária) uma nova empresa afiliada em Alagoas: o grupo Asa Branca, que já é parceira da TV carioca para retransmissão em Caruaru (PE).

O pedido de renovação compulsória será analisado pelo juiz Léo Dennisson Bezerra de Almeida, da 10ª Vara Cível da Capital de Alagoas. As duas empresas não se manifestaram sobre o caso, que tramita em sigilo





🏆 12. UOLNoticias » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Prêmio Multishow 2023: indicados, apresentadores e horário da premiação que completa 30 anosCerimônia ganha 10 novas categorias com transmissão da TV Globo, Globoplay, Multishow e Rádio Globo

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 12. / 72,072 Consulte Mais informação »

Embrapa inicia construção de nova unidade de pesquisa em AlagoasInstalação exigirá mais de R$ 100 milhões. A área é de 16,6 hectares, quase 17 campos de futebol, e foi doada pelo governo alagoano

Fonte: jornalodia - 🏆 12. / 72,072 Consulte Mais informação »

Planalto vai reunir Lira e Renan Filho em evento do Novo PAC em AlagoasComandado pelo ministro Rui Costa, lançamento do programa no Estado também terá a participação do governador Paulo Dantas

Fonte: VEJA - 🏆 12. / 72,072 Consulte Mais informação »

Lançamento do 'Novo PAC' em Alagoas vai reunir no mesmo palanque Renan Calheiros e Arthur LiraPolíticos são ferrenhos adversários, e a disputa entre os dois tem colocado o presidente Lula (PT) em situações embaraçosas desde o ano passado

Fonte: valoreconomico - 🏆 12. / 72,072 Consulte Mais informação »

A ausência de Renan Calheiros no lançamento do PAC em AlagoasPalanque abrigou o presidente da Câmara, Arthur Lira, um dos principais rivais de Renan Calheiros no estado alagoano

Fonte: o_antagonista - 🏆 12. / 72,072 Consulte Mais informação »

Renan falta a evento do governo Lula em Alagoas e afasta tentativa de aproximação com LiraParlamentares e ministros foram a Maceió participar de lançamento do PAC

Fonte: valoreconomico - 🏆 12. / 72,072 Consulte Mais informação »