Glória Pires entra para a Academia Brasileira de Cultura

Rio - A atriz Glória Pires, de 60 anos, será homenageada pela Academia Brasileira de Cultura (ABC) e receberá o título de imortal em evento no mês de novembro. Considerada uma das maiores atrizes da televisão brasileira, ela ocupará a cadeira de número 42, que tem como patrono seu pai, o ator Antônio Carlos Pires (1927-2005). fotogaleria De acordo com o site 'NewMag', outras personalidades também serão homenageadas.

A cantora Alcione, de 75 anos, ficará com cadeira de número 30, cuja patronesse é Angela Maria (1929-2018). Já Daniela Mercury, de 58 anos, ocupará a vaga de número 24, que tem como patrono o cantor e compositor Gonzaguinha (1945-1991). Além dessas, a cantora Liniker, de 28 anos, será a primeira artista trans a entrar para o grupo de imortais da academia.

