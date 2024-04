Gisele Bündchen reflete sobre as batalhas invisíveis que cada pessoa enfrenta

Gisele Bündchen recorreu ao Instagram para compartilhar uma reflexão sobre as batalhas invisíveis que cada pessoa enfrenta em sua vida particular. A supermodelo, de 43 anos, que recentemente tornou público seu relacionamento com o personal trainer Joaquim Valente, após o término de seu casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, 46, publicou uma citação enigmática de autoria da escritora brasileira Wandy Luz em seus Stories no Instagram.

'Você olha para uma pessoa e não imagina a história que ela carrega. As dores, traumas, medos. Da mesma forma que sequer podemos imaginar quão forte, capaz e resiliente alguém é', dizia um trecho da mensagem. A postagem mencionava, ainda, a complexidade das vivências humanas e incentivava as pessoas a praticarem a gentileza sempre que possível. 'Por trás de sorrisos e olhares existem feitos e vitórias, existem pessoas e momentos superados, existem sonhos e desejos a serem alcançados. Existe muito. Existe tant

