Gisele Bündchen desembarca no Rio para divulgar seu novo livro

A modelo Gisele Bündchen desembarcou no Rio, na tarde da terça-feira (2), acompanhada da filha Vivian Lake, de 11 anos. Ela está no Brasil para divulgar seu novo livro: 'Nutrir: Receitas Simples para o Corpo e a Alma', sobre nutrição e lifestyle, lançado no no dia 27 de março simultaneamente em português e inglês. Na obra, a gaúcha compartilha rituais de beleza, autocuidado, alimentação, cuidados com o corpo e beleza no geral, além das receitas caseiras de sua família para manter-se saudável.

A modelo também divulgou o lançamento na sua conta do Instagram, especialmente voltado para mulheres que vivem a rotina de mãe e profissional como ela. 'Eu gosto de cozinhar, é algo que me faz sentir bem, pois sei o que está na minha comida', disse Gisele. Este é o segundo livro publicado da modelo após 'Aprendizados: Minha caminhada para Uma Vida com Mais Significado'. Nesta terça, a modelo já participou de um evento fechado no Copacabana Palace para uma marca de roupas

