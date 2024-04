Gisele Bündchen canta em desfile no Copacabana Palace e avisa que vai à festa: 'Não sou boa de dançar'

Gisele Bündchen compareceu ao primeiro evento no Rio desde que chegou à cidade, na manhã desta terça-feira (2). A modelo participou do desfile de uma grife da qual é embaixadora, atravessou a passarela e cantou “Garota de Ipanema” com os convidados. A übermodel ainda irá a uma festa da marca hoje à noite. Foi nesse momento em que o apresentador do desfile puxou a música e ela interagiu com a plateia. “Eu vou dançar na festa, gente.

Não sou muito boa, mas a gente vai dançar e cantar”, disse a modelo. 'Aquela passarela me doeu', diz Helô Pinheiro sobre Gisele Bündchen ter desfilado na Olimpíada do Rio ao som de 'Garota de Ipanema' Gisele também está no Brasil para lançar seu livro de receitas, 'Nutrir: receitas simples para corpo e alma', em evento marcado para amanh

