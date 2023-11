Giro do Pan: confira as conquistas brasileiras deste domingo

O Brasil seguiu acumulando medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, neste domingo, 29. No dia da disputa das finais no basquete e no handebol feminino, os atletas brasileiros subiram ao pódio em diversas categorias.

Na canoagem slalom, foram três pratas e um ouro. Na canoa, Ana Sátila terminou no lugar mais alto do pódio, com um tempo 11 segundos menor que o da segunda colocada, a canadense Lois Betteridge. Ainda no feminino, mas no caiaque, Omira Estacia foi prata. A brasileira ficou atrás apenas da norte-americana Evy Leibfarth.Brasil conquista o ouro no vôlei de praia feminino e masculino no Pan de SantiagoNas categorias masculinas, foram duas pratas.

. Durante a prova, a norte-americana Ashley Twichell abriu uma grande vantagem na liderança e a brasileira aumentou o ritmo para alcançá-la, mas passou pela chegada em 1h57min29s, 13 segundos a mais que a vencedora. headtopics.com

O pódio foi fechado pela também brasileira Viviane Jungblut, que levou o bronze. A gaúcha concluiu os 10km em 1h57min51s.A primeira medalha brasileira na marcha atlética nos Jogos Pan-Americanos saiu neste domingo, na prova dos 20km. Caio Bonfim ficou quatro segundos atrás do equatoriano Alexander Hurtado e conquistou a prata, repetindo o feito de 2019.O Brasil foi medalhista e garantiu vaga olímpica no hipismo.

