Giovanna Ewbank defende Deborah Secco após críticas por revelações íntimas

A apresentadora Giovanna Ewbank publicou um texto nas redes sociais nesta quarta-feira (3) para sair em defesa de Deborah Secco. A atriz foi alvo de críticas por fazer revelações íntimas no 'Surubaum', programa apresentado por Ewbank e Bruno Gagliasso.

'Assistindo ao ‘Surubaum’ dessa semana me peguei pensando: quantas vezes já me julguei, fui julgada e também julguei outras pessoas por suas escolhas? Faz esse exercício aí rapidinho e me diz, já aconteceu isso com você também?', iniciou a mãe de Titi, Bless e Zyan. Em seguida, Ewbank falou sobre a repercussão da participação de Deborah Secco no programa. Na atração, a atriz falou habilidades que desenvolveu para aumentar o prazer sexual, suas relações com mulheres e revelou que 'ama' fazer sexo anal. 'Digo isso porque tô vendo a repercussão do ‘Surubaum’ e da liberdade sexual da Deborah Secco que encanta e espanta, e percebendo o quão maravilhoso deve ser viver na pele de Deborah!', afirmo

