Gilmar Mendes e Sérgio Moro se encontram no STF para discutir críticas à Lava-Jato

O ministro do STF Gilmar Mendes e o senador Sérgio Moro — Foto: Nelson Jr./STF / Cristiano Mariz/Agência O Globo, revelado pela colunista Mônica Bergamo, da "Folha de S.Paulo", Gilmar externou a Moro as críticas públicas que faz a ele e à operação e lhe deu um conselho: — Aproveite que o senhor está no Senado e sua experiência na Casa para aprender — disse o magistrado.

Quem intermediou a conversa entre ambos foi o senador Wellington Fagundes (PL-MT), que participou da reunião, realizada no STF. Gilmar questionou a legalidade de provas trazidas pela Lava-Jato, criticou o uso da operação para tentar pressionar o Supremo e apontou a investigação, por parte da força-tarefa de Curitiba, de autoridades com foro privilegiado. Moro ouviu mais do que falou. O senador tentou defender a operação, destacou que o foco era combater a corrupção e negou desvios de recursos na 13a Vara Federal de Curitiba, onde ele atuava na Lava-Jat

Broncas e conselho: os bastidores da conversa entre Gilmar Mendes e MoroBroncas e conselho: os bastidores da conversa entre Gilmar Mendes e Moro

