Gilbués: cidade no Piauí vira 'deserto'; veja fotos e o que é desertificação

De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), atualmente são mais de 7,8 mil km² de área desertificada — região que equivale a cinco São Paulo (1,5 mil km²) e oito Nova Iorque (783,8 km²).

a desertificação de Gilbués começou entre as décadas de 1940 e 1950, e foi impulsionada principalmente por práticas nocivas da agropecuária e da mineração. Além do fator humano, naturalmente chove muito pouco em Gilbués, e o município passa boa parte do ano em período de seca. Para piorar a situação, a expectativa de especialistas é de que esse cenário se agrave:

Segundo o estudo do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, espera-se que a temperatura da cidade suba em até 2,5 ºC.Processo de desertificação de Gilbués começou naturalmente, mas foi agravado pelas mudanças climáticas e pela ação humana — Foto: Nelson Almeida/AFP

Gilbués é um dos seis núcleos de desertificação no Brasil. As demais regiões — Serido, (entre RN e PB), Cariris Velhos (PB), Inhamuns (CE), Sertão Central (PE) e Sertão do São Francisco (BA) — também ficam no Nordeste brasileiro e compõem, juntas, uma área de mais de 18 mil km².

