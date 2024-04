Gigante chinesa de carros elétricos GWM derruba liminar da Volkswagen e pode lançar 'cópia' elétrica do Fusca no Brasil

A gigante chinesa de carros elétricos Great Wall Motors conseguiu derrubar uma liminar da Volkswagen que anulava os efeitos de um registro no INPI, decisão que abre caminho para um eventual lançamento no Brasil de sua “cópia” elétrica do velho fusquinha.

Nove meses depois da concessão do registro, em agosto de 2022, a VW entrou com uma tutela de urgência pedindo a decretação de nulidade dos registros por “ausência de inovação”.

