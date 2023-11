Gestoras de fortunas se multiplicam no Brasil e fusões crescem

Apesar de o país ter mais gestoras independentes do que nunca, a geração de riqueza não tem crescido tão rapidamente. Nenhuma empresa brasileira abriu capital em 2022 ou 2023, já que os acionistas controladores evitam vender ações a preços deprimidos.

A Sten Gestão Patrimonial foi fundada em agosto por Sávio Barros e Bruno Rodrigues, ex-executivos do banco suíço. A Wealth High Governance, com sede em São Paulo, foi fundada pelo ex-chefe de private banking do Credit Suisse no Brasil, Marco Aurélio Abrahão. Ele deixou o banco com vários colegas em 2020 e agora eles têm cerca de R$ 40 bilhões sob gestão.Antonio Costa, ex-chefe no Brasil da Azimut, ingressou na B.

“Mais cedo ou mais tarde veremos uma consolidação ainda maior”, disse Costa em entrevista. “As maiores empresas continuarão se aproximando das menores para propor algum tipo de acordo comercial para cortar custos e ganhar escala.”

“Estamos muito focados em nos cercar de pessoas altamente experientes”, disse Arnaldo Curvello, sócio de Galapagos responsável pelo negócio de gestão de patrimônio. Como essas empresas recebem uma taxa fixa de administração, o pagamento dos assessores de investimento não está vinculado aos produtos que vendem aos clientes, disse Dubugras.

Muitas gestoras de patrimônio começam a trabalhar com clientes com fortunas a partir de R$ 3 milhões a R$ 10 milhões, enquanto outras exigem de R$ 20 milhões a R$ 100 milhões.

