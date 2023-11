Gerson é expulso, Flamengo cede virada para o Santos e segue fora de zona de classificação à Libertadores

José Deuzimar Rodrigues Veras, de 68 anos, estava desaparecido desde ontem. Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) George Santos, deputado de origem brasileira, sobrevive a votação e mantém cargo no Congresso dos EUA

Republicano, porém, não está fora de perigo, com julgamento criminal previsto para 2024; ele é acusado de mentir para doares, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e de receber benefícios ilegalmenteEstudantes usaram um site de inteligência artificial especializado em remover as roupas de fotos de jovens que foram postadas nas redes sociais, simulando sua nudez com perfeiçãoMega-Sena sorteia prêmio de R$ 104,8 milhões nesta quarta-feira;...

Sorteio foi realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e teve transmissão ao vivo pelas redes sociais da CaixaRelator da Reforma Tributária diz que é preciso confiar nas apostas do governo: 'Brasil vive sistema da desconfiança'

O senador Eduardo Braga, pelo MDB-AM, se mostrou otimista tanto com o texto que unifica uma série de impostos e visa simplificar a tributação quanto com o prazo de aprová-lo até o fim do ano.

:

LANCE!: Expulsão de Gerson, do Flamengo, gera revolta na web: 'Operação salva Santos'A expulsão de Gerson, no jogo entre Flamengo e Santos, gerou bastante polêmica nesta quarta-feira (1), no estádio Mané Garrincha. Internautas não concordaram com a decisão da arbitragem e o termo 'Operação Salva Santos' ganhou destaque na rede social 'X'.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Fluminense tenta tirar gandulas do Flamengo de final da LibertadoresMaracanã indicou funcionários e Conmebol acatou, gerando revolta tricolor

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

MUNDO ESPN: Flamengo com mudanças: a novidade que Tite prepara contra o SantosFlamengo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (1° de novembro) em Brasília

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação »

EXAME: Flamengo x Santos: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo BrasileirãoA partida entre Flamengo e Santos é válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A

Fonte: exame | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Torcedor do Flamengo, Xande de Pilares apoia o Fluminense na final da Libertadores: 'Sou brasileiro'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

LANCE!: Santos perde peça importante do ataque contra o FlamengoO Santos não poderá contar com peça importante do ataque contra o Flamengo, pela próxima rodada do Campeoanto Brasileiro.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação »