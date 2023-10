Gerente do tráfico do Complexo de Santa Tereza em Belford Roxo é preso

Rio - O gerente do tráfico de drogas do Complexo de Santa Tereza, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Carlos Vitor Martins Da Silva, de 28 anos, foi preso nesta sexta-feira (27). Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), com informações repassadas pelo Disque Denúncia, chegaram até a localização do traficante, que possuía posição de prestigio na facção criminosa da região.

Os agentes seguiram até um local de desmonte de veículos no interior do Complexo de Santa Tereza, na localidade conhecida como Gaúcha, no Morro do Machado, onde conseguiram localizar e prender o criminoso. Com ele, foram apreendidos um fuzil calibre 556, um carregador de fuzil calibre 556, 28 munições e um carro roubado.

Brasil Manchetes

