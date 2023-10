Geração Z quer menos cenas de sexo em filmes e séries, diz estudo

A dita geração Z, composta por jovens nascidos entre 1997 e 2010, tem desejado consumir conteúdos mais contidos, especialmente em relação às cenas de sexo em filmes e séries, conforme aponta estudo norte-americano divulgado pelo "The Hollywood Reporter". O estudo em questão foi conduzido pela Universidade da Califórnia e mostrou que 51% de 1.500 entrevistados querem ver mais conteúdo sobre relacionamentos platônicos e amizades.

Enquanto 44% concordam com uma declaração dizendo que “preferem limpar o banheiro” do que ir a um encontro online. Uma revelação talvez ainda mais surpreendente foi que a maioria dos entrevistados (56%) preferia assistir histórias originais em vez de franquias, adaptações ou remakes.

