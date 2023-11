George Santos escapa de cassação e permanece no Congresso dos EUA

Na semana passada, Santos - filho de imigrantes brasileiros, de 35 anos - se declarou inocente das acusações federais, que incluem roubo de identidade de doadores e de atribuir a eles gastos fraudulentos em seus cartões de crédito. Ele também é acusado de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e de receber benefícios de desemprego aos quais não tinha direito durante a pandemia de covid-19, antes de sua eleição para o Congresso.

