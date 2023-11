George Santos, deputado de origem brasileira, sobrevive a votação e permanece no Congresso dos EUA

Os deputados da Câmara dos Estados Unidos decidiram não cassar o mandato de de George Santos, um político de origem brasileira, nesta quarta-feira (1º) . Santos é do Partido Republicano, que controla a Casa.

Para ser aprovada, a medida precisava de dois terços dos deputados, o equivalente a 290 votos. No entanto, apenas 24 deputados republicanos votaram a favor da expulsão. Entre os democratas, 32 votaram contra a cassação. O placar foi o seguinte:

Apesar da vitória de Santos nesta quarta-feira, devem surgir novas propostas para cassar o mandato dele. O comitê de ética da Casa está preparando um relatório sobre as acusações que foram feitas ao deputado, que deverá ser apresentado no dia 17 de novembro, e podem surgir novos pedidos de expulsão.

George Santos inventou diversas histórias durante a sua campanha eleitoral, em 2020. No fim do mês passado, ele foi formalmente acusado na Justiça de 23 crimes. Entre essas acusações, estão as seguintes:

Santos afirma que é inocente. Esse é o segundo processo criminal que Santos enfrenta na Justiça dos EUA. Em maio, ele foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro. Ele pagou uma fiança US$ 500 mil para não ser preso enquanto aguarda a tramitação do processo.

Na Câmara, foi Anthony D'Esposito, um colega de partido de Santos, que apresentou, na última quinta-feira, uma proposta para expulsar Santos do Congresso.

