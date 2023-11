Gengis Khan: como surgiu o temido Império Mongol e o que causou seu fim

Play video, "", Duration 9,07Essa é a história de como um povo nômade conseguiu se tornar um dos maiores impérios da história.

Os mongóis, liderados pelo temido Gengis Khan, deixaram as estepes asiáticas e foram longe, levando até mesmo potências europeias a temerem por sua chegada. Em um espaço de tempo relativamente curto, as tropas de Gengis Khan e de seus descendentes alcançaram uma impressionante extensão de terra, que não conseguiu ser mantida por muitas gerações.

Neste vídeo contamos como surgiu o povo mongol, como ele se tornou um império e quais as causas que levaram à sua desintegração.

