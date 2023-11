General responsabiliza militares por furto de armas em Barueri

”O general reforçou que o Exército já sabia, desde quando foi constatado o furto das armas, que a ação tinha contado com a participação de militares. “Quando descobrimos que esse armamento foi subtraído, já sabíamos que tinha participação do pessoal do quartel.”“Não foi uma ação externa, de fora para dentro. Foram pessoas nossas que colaboraram para essa subtração.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CARTACAPITAL: Operação policial no Rio localiza mais 2 armas furtadas do Exército em São PauloDuas armas furtadas do Arsenal de Guerra em Barueri ainda estão desaparecidas

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Novembro será marcado por chuva acima da média no Sul, Sudeste e Centro-OesteNovembro será marcado por chuva acima da média no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Muita chuva prevista para o Sul e o Sudeste do Brasil nesta 4ª feiraMuita chuva prevista para o Sul e o Sudeste do Brasil nesta 4ª feira

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Alerta Laranja: Tempestade se Aproxima das Regiões Sul, Sudeste e MSRegiões Sul, Sudeste e MS do Brasil em alerta laranja devido a tempestades com riscos de ventos intensos, chuvas intensas e granizo

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Risco de temporal em estados do Sul, Sudeste e Centro-OesteAr quente e úmido predomina sobre o país e facilita a formação de nuvens carregadas. Uma frente fria avança do Sul para São Paulo.

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Sul e Sudeste somam R$ 305 bilhões em projetos de concessãoPesquisa da Abdib mapeia 138 projetos com rodovias e mobilidade liderando investimento

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕