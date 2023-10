Gen V traz revelação sobre Homelander e futuro de The Boys; entenda

O sétimo episódio de Gen V foi exibido no Prime Video na quinta-feira (26) e surpreendeu o público com novas conexões com The Boys. Após as revelações no episódio anterior, que deu bastante foco para Cate, o capítulo desta semana expandiu o universo da série, trazendo revelações importantes para o público, incluindo sobre o vilão Homelander.

Documentos obtidos por ela mostravam alguns dos danos causados na aeronave pelos lasers de Homelander, o que instigou seu ódio contra os heróis. Cate obriga Indira a falar toda a verdade. Na parte final do episódio, em que Indira é encurralada por Marie e seus amigos, ela demonstra que só teria piedade com Cate, mas não hesitaria em soltar um vírus capaz de causar um genocídio de heróis.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Tec_Mundo »