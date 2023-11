Gaza tem primeiras evacuações em dia de novo bombardeio a campo de refugiados

Trata-se da primeira vez que uma passagem é aberta no território, onde vivem quase 2,4 milhões de pessoas, desde o início da guerra, desencadeada em 7 de outubro pelo ataque letal de milicianos do grupo islamista palestino Hamas em território israelense.

Em represália, Israel impôs um cerco total ao território de 362 km² e iniciou um bombardeio incessante desde então, que deixou 8.796 mortos, entre eles 3.648 crianças, segundo o Hamas. A operação deixou 47 mortos, entre os quais estão sete reféns, três deles estrangeiros, segundo o Hamas, que está no poder na Faixa de Gaza desde 2007.Imagens da AFPTV mostram enorme destruição no local e socorristas afirmam que “famílias inteiras” morreram no bombardeio.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartou esta semana qualquer trégua e prometeu prosseguir com a guerra contra o Hamas até “a vitória total”, apesar das “perdas dolorosas” nos combates em Gaza.

Por sua vez, o Hamas assegurou na terça-feira que Gaza se tornaria um “cemitério” para os soldados israelenses e prometeu infligir a Netanyahu um revés que marcaria “o fim de sua carreira política”. “Uma guerra que mata milhares de crianças não tem vencedor”, afirmou ao Comitê de Direitos da Criança da ONU.

A guerra também piorou a situação na Cisjordânia e mais de 125 palestinos morreram desde 7 de outubro, atingidos por disparos de soldados ou de colonos israelenses na Cisjordânia, segundo o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, que administra este território ocupado.

