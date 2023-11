Gaza sem saída: moradores com dupla cidadania se sentem abandonados na cidade

Palestinos esperam para cruzar a fronteira com o Egito, a única saída de Gaza não controlada por IsraelAsia Mathkour espera ansiosamente por uma ligação informando que a passagem de fronteira de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, está aberta para os moradores deixarem o enclave palestino. Mãe de duas, a cidadã palestina-canadense vive com sua família em Gaza desde 2014. Mas, até agora, eles não puderam deixar a zona de conflito.

, sendo 24 brasileiros, sete palestinos em processo de imigração e três palestinos que darão início à imigração. O governo brasileiro tem articulado com autoridades egípcias e israelenses a repatriação dessas 34 pessoas, por meio da passagem de Rafah.

Mas a passagem de Rafah, agora a única rota de saída do território desde que Israel impôs um bloqueio total a Gaza, continua fechada. Em retaliação, Israel tem bombardeado Gaza com ataques aéreos e de artilharia. Segundo as autoridades locais, a ofensiva israelense já matou mais de 8 mil pessoas em três semanas. headtopics.com

Como dezenas de milhares de outros residentes, Mathkour e sua família foram para a cidade de Rafah, no extremo sul - mas nem ali se sentem mais seguros. "Também me sinto mal porque as pessoas se voltam para mim e me fazem perguntas, porque tenho dupla nacionalidade", diz."Mas e os outros? Por que o mundo não está olhando para eles?"A um mundo de distância, na Cidade Velha de Jerusalém Oriental, anexada por Israel, o chef palestino Izzeldin Bukhari teme por seus parentes em Gaza, entre eles sua irmã.

